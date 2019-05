PAIDEIA - Lazio, controlli per Leiva e Luiz Felipe - FOTO

Doppia visita in Paideia. Gli allenamenti sono finiti, non ancora gli accertamenti strumentali. Il primo a raggiungere la clinica è Lucas Leiva, fermo nell'ultima settimana a causa di un affaticamento muscolare. Neanche una seduta in gruppo dopo la partita con il Bologna di lunedì scorso. Ha chiuso la propria stagione alla penultima, non è stato nemmeno convocato per la trasferta con il Torino. È atteso anche Luiz Felipe, sostituito proprio con il Bologna per un infortunio muscolare. Dovrebbe aver riportato una lesione. In dubbio la sua partecipazione al Torneo di Tolone con il Brasile Under 20.

