Palombi sul futuro: "Lazio e Lecce si accorderanno per il mio bene"

Nella sessione di calciomercato ormai alle porte la Lazio dovrà valutare bene anche la posizione dei giocatori che rientreranno dai vari prestiti. Tra questi il nome di Simone Palombi sarà senza dubbio uno dei più richiesti, dopo la Serie A conquistata con il Lecce di Liverani. La società salentina dovrà decidere se esercitare il riscatto dopo l'anno di prestito, con i biancocelesti che hanno dalla loro anche il diritto di contro-riscatto. Alla Gazzetta dello Sport il classe '96, ha parlato del suo futuro: "So che Lecce e Lazio si accorderanno non solo pensando al proprio bene, ma anche al mio. La soluzione sarà la migliore per tutti. Mi piacerebbe giocarmi la Serie A a Lecce, perchè me la sono conquistata e la sento mia. Mi giocherei le mie carte, ma sono pronto a tutto. Anche a fare un altro campionato di Serie B da protagonista assoluto, per conquistare ancora la promozione. L'importante è crescere".

