Parma - Lazio, probabili formazioni: tornano Leiva e Reina, conferma per Caicedo

PARMA - LAZIO - D'Aversa riabbraccia Parma dopo il divorzio estivo, ai ducali serve una scossa dopo l'esonero di Liverani. Kurtic e compagni non vincono da otto gare e attualmente occupano il terzultimo posto in classifica, la cura D'Aversa dovrà portare a un cambiamento. Domenica al Tardini arriva la Lazio e la situazione infermeria non sorride: ai già infortunati Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Grassi, Osorio, Kucka e Gervinho, si aggiungono Karamoh e Gagliolo. Spazio a Inglese con Cornelius in avanti, coi ducali decimati praticamente in tutti i reparti. Inzaghi invece è pronto a riproporre quasi interamente la stessa Lazio che ha battuto la Fiorentina: torna Lucas Leiva dopo il turno di squalifica scontato. Caicedo e Immobile pronti nuovamente dal 1′, con il Panterone che deve stare attento alla diffida pre derby, così come Escalante.

Serie A, 17a giornata



Domenica 10 gennaio ore 15



Stadio 'Tardini' di Parma



Probabili formazioni

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Busi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta; Inglese, Cornelius.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Strakosha; Patric, Hoedt, Armini, D. Anderson, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Escalante, Pereira, Muriqi, Moro. All.: Inzaghi.