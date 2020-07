PHOTOGALLERY - Lazio - Sassuolo, gli scatti dall'Olimpico de Lalaziosiamonoi.it

Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo le sconfitte contro Milan e Lecce, è arrivata un'altra disfatta contro il Sassuolo. L'ennesima rimonta subita dalla squadra di Simone Inzaghi, condannata dal gol di Caputo all'inizio del recupero. Una rete che rovina i programmi dei biancocelesti, fino a quel momento fermi sull'1-1 e disposti a tentare fino alla fine per ottenere tre fondamentali punti. Sembra dunque finito il tempo di sognare lo scudetto. In attesa della sfida di questa sera tra Juventus e Atalanta, rimangono sette i punti che separano la Lazio dal primo posto, ma la Dea è a sole due lunghezze di distanza. A influire drammaticamente sul rendimento della compagine capitolina, una serie infinita di infortuni e giocatori non ancora in condizione, mandati in campo per frammenti di gare per via della situazione di emergenza. Basti pensare a Milinkovic-Savic, in dubbio fino agli ultimi momenti precedenti al fischio d'inizio di Di Bello. Inzaghi alla fine l'ha mandato in campo, ma il 'Sergente' al 67' ha dovuto abbandonare il campo. Così come Lucas Leiva, entrato a partita in corso nonostante non abbia ancora recuperato dall'operazioner a cui si è sottoposto ad inizio aprile. Una sconfitta amara quella odierna, contro un Sassuolo che si sta confermando una delle squadre più in forma della Serie A. Di seguito, i momenti più significativi del match negli scatti collezionati da Lalaziosiamonoi.it.

