Pistocchi: "Lazio altalenante, potrebbe fare molto di più"

La Lazio non ha raccolto quanto avrebbe dovuto in questo inizio di stagione, anche a causa di alcuni errori di concentrazione in diversi frangenti. Ai microfoni di TMW è intervenuto Pistocchi: "Inzaghi si guadagna il 6 ma non di più. La Lazio è una squadra molto italiana, ha fatto partite molto scadenti e altre molto convincenti. Non esprime il calcio che potrebbe esprimere per le qualità che ha".

