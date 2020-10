Porto, Pereirinha su Felipe Anderson: "L'esperienza alla Lazio lo aiuterà"

Ai microfoni di zerozero.pt l'ex Lazio Bruno Pereirinha ha parlato del nuovo acquisto del Porto Felipe Anderson. I due hanno giocato insieme per due anni in biancoceleste, quindi il portoghese ha evidenziato le qualità del brasiliano: "È un giocatore offensivo, molto creativo. Può giocare su entrambe le fasce, ma soprattutto a sinistra può essere molto importante dal punto di vista del gioco d'attacco della squadra. Sa accentrarsi per rifinire e con il sinistro sa crossare con molta qualità. Pur essendo offensivo, in Italia ha anche giocato in una posizione in cui aveva molti compiti difensivi e copriva tutta la fascia. In questo senso è cresciuto molto e ora con un allenatore come Sérgio Conceição, che pretende molto anche sotto questo aspetto, sarà vantaggio per lui aver avuto quell'esperienza alla Lazio".

L'ARRIVO ALLA LAZIO - "Alla Lazio quando è arrivato aveva un infortunio al piede. Nei suoi primi mesi ha dovuto dedicare del tempo per recuperare la forma fisica e ci ha messo un po' a dare spettacolo in Italia, anche a causa di questo infortunio. Tenendo presente che ha già affrontato diversi campionati, con diversi modi di giocare, si è dovuto adattare più volt, stavolta sarà più facile. Ha lasciato l'Inghilterra perché aveva poco spazio al West Ham. Il Porto lotterà per il titolo e sarà presente in Champions League, cosa che non avrebbe avuto al West Ham, quindi arriva con molte motivazioni".

LA CHAMPIONS LEAGUE - "La motivazione della Champions League è stata preponderantre al trasferimento, perché credo che non abbia mai giocato la competizione. Sicuramente questo è un suo obiettivo personale e quella del Porto si è rivelata una buona occasione, in un club che lo vuole, che gioca la Champions e lotta per il il campionato. Felipe è un ragazzo molto calmo, simpatico e amichevole. Non hai mai avuto problemi con nessuno".

