Premier League, rivoluzione Var: pubbliche le conversazioni tra gli arbitri?

Da sempre le decisioni dell’arbitro fanno discutere i tifosi. La recente introduzione della Var ha aperto uno spiraglio di maggiore trasparenza ma non ha risolto completamente la questione, dal momento che il dialogo tra il direttore di gara e suoi collaboratori resta segreto. In Inghilterra, forse dal prossimo anno, ci sarà la possibilità di rivelare il processo decisionale tra l’arbitro e il Var. Come riporta The Telegraph, la questione è ancora oggetto di studio insieme alle modalità di attuazione. L’idea è stata ripresa dalla National Football League, lega più importante di Football americano, nella quale l’arbitro si reca a un monitor posto al margine del campo per poter fornire una spiegazione ai tifosi in merito ad una decisione presa. Altra opzione sarebbe quella di trasmettere una clip audio della discussione o durante una pausa del match o a gara conclusa.

