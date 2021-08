PSG, è Messi-mania: la "30" è già esaurita. E a Barcellona si spera in Depay...

A Parigi è già scoppiata la Messi-mania. Basti pensare che la maglia numero 30, quella che l'argentino indosserà in questa nuova esperienza tra le fila del Paris Saint-Germain è già esaurita. L'unico modo per acquistarla, al momento, è tramite la prenotazione. Ma bisognerà comunque attendere settembre per averla tra le mani. E se una piazza esulta, l'altra studia strategie per far sentire il meno possibile la mancanza della "Pulce". L'agenzia EFE ha rivelato i risultati di diversi studi, che quantificano tra i 20 e i 30 milioni l'incasso di cui si priverà il Barça con l'addio di Messi. Otto maglie ufficiali su dieci vendute la scorsa stagione, infatti, avevano il nome di "Leo" sulla schiena. La speranza - e la scommessa - del club sta nella crescita di Memphis Depay. In Spagna sono sicuri che l'olandese riuscirà a far recuperare il 30% di quanto portava Messi nelle casse blaugrana.

