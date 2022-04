Qatar 2022, sorteggio Mondiali: Milinkovic pesca il Brasile di Neymar

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono stati sorteggiati i gruppi per i prossimi Mondiali in Qatar. Proprio i padroni di casa apriranno la competizione con la sfida contro l'Ecuador per il Gruppo A. Non va bene alla Serbia di Milinkovic, nel girone di Brasile, Svizzera e Camerun. La Coppa del Mondo inizierà il 21 novembre per concludersi il 18 dicembre. Di seguito, tutti i gironi:

GRUPPO A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador

GRUPPO B: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita

GRUPPO D: Francia, Danimarca, Tunisia, vincente tra Australia, Emirati Arabi o Perù

GRUPPO E: Spagna, Germania, Giappone, vincente tra Costa Rica e Nuova Zelanda

GRUPPO F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada

GRUPPO G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun

GRUPPO H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.

