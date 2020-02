Rambaudi: "La Lazio è cresciuta tanto, la vittoria con la Spal non era scontata..."

Ai microfoni di Radiosei Rambaudi è intervenuto per commentare il momento della Lazio: "La superiorità della Lazio, ieri, è stata evidente. I biancocelesti sono forti, ci credono sempre. Non era facile la partita con la Spal, ricordiamoci che gli uomini di Semplici hanno vinto a Bergamo. Il derby ha dimostrato la crescita della Lazio, che pur non giocando bene ha portato a casa un punto. Questo ti dà autostima e fame per lottare fino alla fine, se la Juventus dovesse mollare la Lazio deve esserci. Mercato? Serviva un giocatore a sinistra, Jony non è un titolare aggiunto. Prendere poi un giocatore di caratura internazionale avrebbe fatto bene a tutti".

