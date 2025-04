Real Madrid | Follia Rudiger e la Spagna s'indigna: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Il Barcellona si aggiudica la finale di Coppa del Re, battendo il Real Madrid 3-2 e alzando il trofeo per la 32esima volta nella propria storia. Partita tesissima, decisa ai supplementari da Jules Koundé. Ma quello che sta tenendo banco in Spagna è soprattutto quanto accaduto nel finale di gara. Mancano pochi secondi al termine dei supplementari e Mbappé sta attaccando palla al piede, nel correre tocca con la mano il volto di Eric Garcia che stramazza a terra, l'arbitro De Burgos fischia fallo contro il francese, scatenando la furia di Rudiger.

L'ex centrale della Roma, dalla panchina, comincia a inveire contro il direttore di gara, insulti, ma non solo. Rudiger lancia verso l'arbitro un oggetto, una borsa del ghiaccio, servono cinque tra compagni e membri dello staff per trattenerlo. La borsa del ghiaccio non colpisce De Burgos, ma il referto dell'arbitro è chiaro: "Rudiger è stato allontanato per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica, oggetto che mi ha mancato. Una volta espulso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff del Real Madrid, dimostrando un atteggiamento aggressivo". Secondo quanto riporta la stampa spagnola, ora il difensore tedesco rischia una squalifica che va dalle quattro alle dodici giornate che saranno scontate in Liga. Il gesto ha creato grande indignazione in Spagna, in molti hanno sottolineato come Rudiger troppo spesso si faccia trascinare da gesti di antisportività. Ora è attesa la sentenza che in molti invocano salatissima.

