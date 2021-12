RIVIVI DIRETTA - Galatasaray, Muslera: "Sarò sempre grato alla Lazio. La gara? Me l'aspetto simile all'andata"

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Galatasary, Fernando Muslera, capitano dei giallorossi ma con quattro stagioni trascorse tra le fila biancocelesti, è intervenuto in conferenza direttamente dalla sala stampa dell'Olimpico:

Ti trovi in un ambiente familiare per te, ma questa volta sarai avversario. Quali sono le tue sensazioni sulla sfida di domani?

"Sempre emozionante tornare a Roma, sono passati già dieci anni da quel periodo. Domani sarà una sfida molto importante per noi, una squadra giovane che lavora ogni giorno per traguardi così importanti. Credo che abbiamo fatto dall'inizio un lavoro molto duro, passato momenti difficili. Con umiltà siamo qui in una situazione che ci dà tanta fiducia prima di affrontare una squadra come la Lazio. Sarà dura, ma noi abbiamo ambizioni e coraggio per andar avanti".

Qual è il ricordo più bello della tua esperienza a Roma? Le due squadre si equivalgono? Quale delle due è più forte?

"Ringrazierò sempre la Lazio, il presidente, Grigioni, Delio Rossi. Hanno saputo aspettarmi, lavorare con me. Mi sono ritrovato titolare in Coppa Italia, l'abbiamo vinta, anche una Supercoppa. I traguardi raggiunti con la Lazio sono stati i migliori e quelli che mi hanno fatto più esultare. I tifosi mi hanno aiutato moltissimo, mi hanno dato morale e forza per andare avanti. Quei ricordi, oltre a tutti gli amici che ho conosciuto in campo, sono i più belli. Noi siamo una squadra giovane, che lavora, che non ha paura. Sarà un confronto come quello dell'andata, chi sbaglia può perdere la partita. Noi abbiamo una fiducia importante nei nostri ragazzi, sappiamo che quello che dobbiamo andar a fare domani ci darà i risultati".

Pensi che queste due squadre, a prescindere da come finisca domani, possano fare molta strada in Europa League?

"Credo che, indipendentemente da chi arriverà primo in classifica, le due squadre abbiano le capacità di andar avanti e lavorare per proseguire una strada che sarà indubbiamente molto dura. È stato uno dei gironi più complicati della Uefa, ma siamo qui a lottare per il primo posto. Siamo due squadre che abbiamo un sogno, una mentalità di lavoro e un obiettivo in comune. Speriamo di arrivare in finale. Noi in finale insieme alla Lazio? Per l'amore che ho per entrambi i club, spero sarà così".