RIVIVI DIRETTA-Lazio Women-Freedom 4-0, triplice fischio: poker biancoceleste al Fersini

Serie B Femminile | 22ª giornata

Domenica 24 marzo 2024, ore 14:30

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - FREEDOM 3-0: 8' Moraca (L), 30' Visentin (L), 59' Palombi (L), 90'+3' Hovmark

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello (65' Kuenrath), Ferrandi, Goldoni (58' Adami); Moraca (72' Proietti); Palombi (65' Hovmark), Visentin (65' Popadinova). A disp.: Fierro, Reyes,Eriksen, Colombo, All.: Gianluca Grassadonia

FREEDOM (4-3-3):Nucera; Devoto, Bruni (60' Vazquez), Giatras, Asta (76' Aime); Di Lascio (83' Robbione), Eletto (76' Cocco), Battaglioli; Serna, Mellano (83' Marrone) , Burbassi A disp.: Passarella,Fadini, Ara, Martin. All.: Michele Ardito

Arbitro: Ciro Aldi (sez. Lanciano); Assistenti: Tommaso Tagliafierro-Vincenzo Ferrara

Ammonite: //

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce qui la sfida.

90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Hovmark cala il poker al Fersini. Giatras non riesce a contenere l'attaccante danese che, a tu per tu con Nucera non sbaglia.

90'+1' Sbracciata di Vazquez a Adami, l'arbitro interviene ma solo con un richiamo verbale.

90' Comunicati ora i minuti di recupero: saranno 4'

83' Altro cambio per la Freedom: fuori Di Lascio e Mellano, in campo Robbione e Marrone.

76' Sostituzione per la Freedom: fuori Eletto e Asta, dentro Cocco e Aime.

72' Altro cambio per Grassadonia: esce Moraca, dentro Proietti.

69' Fallo di Giatras su Popadinova, la Lazio guadagna un calcio di punizione. Va Moraca che calcia alto, supera la barriera ma colpisce il palo esterno.

65' Escono Castiello,Visentin, Palombi e entrano Kuenrath, Popadinova, Hovmark

60' Sostituzione per la Freedom: esce Bruni, dentro Vazquez

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Palombi approfitta di un errore di Mellano e calcia in porta sorprendendo Nucera.

58' Primo cambio per Grassadonia: fuori Goldoni, dentro Adami.

57' Occasione per la Lazio, prova a accentrarsi Pittaccio che calcia ma colpisce il palo. Si salva la Freedom.

53' Visentin in profondità per Moraca, sola a tu per tu con Nucera, ma si alza la bandierina del fuorigioco.

51' Contrasto Pittaccio-Eletto, la biancocelest resta a terra ma l'arbitro lascia giocare.

47' Ottimo il suggerimento di Palombi per Visentin che cerca la conclusione, ma viene murata da Nucera.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo.

45'+1' Si è fatta male Moraca che ha subito un colpo da un'avversaria, probabilmente un pestone. L'attaccante però si rialza e riprende regolarmente posto in mezzo al campo.

45' Comunicato in questo momento l'extra time: sono 2' di recupero.

44' Castiello per Palombi, interviene Giatras in scivolata che anticipa la biancoceleste e allontana il pericolo.

43' Buona trama offensiva della Lazio, un po' meno la conclusione di Moraca che calcia troppo alto e non trova lo specchio della porta.

39' Gotbergh al centro per Castiello che, ostacolata da Battaglioli, non riesce a trovare la porta e guadagna un corner.

36' Tiro di Pittaccio deviato da Asta, la Lazio guadagna un corner. Dalla bandierina pronta Ferrandi, calcia sul primo palo ma la Freedom libera. Poi Moraca recupera, ma non riesce a andarsene e Eletto le ruba il pallone.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Suggerimento perfetto di Moraca per Visentin che mette a terra il pallone, calcia e beffa Nucera.

26' Ferrandi dalla bandierina, non riesce Goldoni a trovare la conclusione. La centrocampista commette fallo su Mellano che resta a terra per qualche minuto.

25' Lancio lungo di Ferrandi per Gothberg in area di rigore, ma Bruni ferma l'offensiva della Lazio. C'è deviazione e le biancocelesti guadagnano il primo angolo della sfida.

21' Di Lascio dalla bandierina, cross per Serna che cerca la conclusione ma la palla termina fuori non di molto.

20' Apertura di Giatras per Bruni, poi Serna che mette dentro un cross interessante ma viene respinto. Insiste la Freedom con Mellano che poi riesce a guadagnare un calcio d'angolo.

15' Lancio in profondità interessante della Freedom, si lancia Burbassi. Guidi esce e allontana il pericolo.

12' Prova la conclusione Visentin, ma Nucera interviene e fa sua la sfera.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca dal dischetto non sbaglia, prende la rincorsa e trova la rete del vantaggio.

7' Calcio di rigore per la Lazio, Asta in scivolata ha atterrato Visentin in area.

5' Lancio in profondità di Varriale che però non trova Moraca, Nucera ci mette il piede.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Freedom, valida per la ventiduesima giornata di Serie B Femminile. Appuntamento col fischio d'inizio alle 14:30.

