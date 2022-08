RIVIVI DIRETTA - Torino - Lazio 0-0: finale tra le polemiche, all'Olimpico non si va oltre il pareggio

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 2ª giornata

Sabato 20 agosto 2022, ore 18:30

Stadio Olimpico, Torino

TORINO - LAZIO 0-0

Formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (70' Lazaro), Ricci, Linetty (70' Lukic), Aina; Vlasic, Radonjic (82' Seck); Sanabria (70' Pellegri)

A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Segre, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett.

All.: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic (82' Luis Alberto), Cataldi (62' Marcos Antonio), Vecino (62' Basic); Felipe Anderson (70' Pedro), Immobile, Zaccagni (82' Cancellieri).

A disp.: Adamonis, Magro, Radu, Hysaj, Gila, Casale, Marcos Antonio, Luis Alberto, Basic, Pedro, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Ammoniti: 49' Cataldi (L), 73' Marcos Antonio (L), 90'+2' Juric (T), 90'+3' Milinkovic (L), 90'+3' Immobile (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Furioso Milinkovic che voleva che l'arbitro concedesse la ripartenza alla Lazio dopo il calcio d'angolo del Torino. Il Sergente rimedia anche il cartellino giallo.

90'+3' Triplice fischio dell'arbitro: finisce Torino-Lazio.

90'+2' Il cross di Luis Alberto è diretto in porta, non si fa beffare Milinkovic.

90'+2' Calcio d'angolo della Lazio dopo la deviazione sul tiro di Luis Alberto.

90' Cross verso Pellegri, Lazzari in qualche modo ma l'ultimo a toccare è il calciatore del Torino.

90' Lazaro si conquista un calcio d'angolo. Subito dopo, arriva la comunicazione dell'extra-time, si giocherà fino al 93.

88' Gran palla di Luis Alberto in profondità per Immobile, tuttavia si perde sul fondo prima che l'attaccante della Lazio possa farla propria.

86' Bel cross all'interno dell'area di rigore di Rodriguez: Immobile mette la palla in corner, Pellegri era pronto alla conclusione.

85' Patric subisce fallo, Seck continua a giocare: ci pensa Luis Alberto a interrompere l'azione del Torino, entrando fallosamente sullo stesso Seck.

83' Pedro col tacco per Luis Alberto, lo spagnolo tenta la conclusione ma il suo tiro sembra esser deviato. Al contrario, l'arbitro non dà il corner.

82' Ultimi due cambi per la Lazio: fuori Milinkovic e Zaccagni, dentro Luis Alberto e Cancellieri.

82' Per il Torino, fuori Radonjic, dentro Seck.

80' Verticalizzazione all'indirizzo di Immobile, ma c'è Buongiorno che è attento e non lo lascia concludere.

76' Calcio di punizione per la Lazio: la conclusione di Basic va direttamente alta sopra la traversa.

75' Pellegri falloso su Marusic, la Lazio vorrebbe anche il cartellino giallo ma per l'arbitro basta il calcio di punizione.

73' Ammonito Marcos Antonio, che interviene fallosamente su Ricci.

70' Fuori Anderson, dentro Pedro. Triplo cambio per Juric: dentro Lazaro, Pellegri e Lukic, fuori Singo, Sanabria, Linetty

69' Zaccagni recupera una buona palla: scambia con Basic, poi mette la palla al centro dell'area, ma facile è la presa di Milinkovic.

67' Batte Basic verso l'area di rigore, Sanabria mette fuori.

66' Zaccagni finisce a terra dopo la spinta di Djidji: calcio di punizione per la Lazio.

65' Altra occasione della Lazio, questa volta con Milinkovic. Anche qui c'è la deviazione avversaria, sarà angolo per i biancocelesti.

63' Clamorosa occasione da parte della Lazio. Provedel per Milinkovic, che poi serve Immobile in profondità. L'attaccante aggira la marcatura di Buongiorno avversaria e va alla conclusione, ma c'è la deviazione di Djidji.

62' Primi cambi per la Lazio: fuori Vecino e Cataldi, dentro Basic e Marcos Antonio.

61' Rodriguez crossa all'interno dell'area di rigore all'indirizzo di Vlasic. Il colpo di testa in avvitamento è complicato, non arpiona.

60' L'azione successiva si conclude con tiro di Ricci e la risposta di Provedel che blocca il pallone.

59' Anticipo di Buongiorno su Immobile, che in questo modo non riesce a far sua la palla verticalizzata da Patric.

55' Contropiede perfetto della Lazio: Ciro Immobile va alla conclusione, Milinkovic-Savic toglie al bomber biancoceleste la gioia del gol!

52' Rodriguez dalla bandierina a cercare Sanabria: mette fuori Cataldi.

52' Milinkovic irregolare su Ricci all'altezza del centrocampo: riparte il Torino con Singo che, a duello con Zaccagni, si conquista un corner.

50' Radonjic si accentra e da fuori area tenta la conclusione: la palla ha una strana traiettoria, si perde ampiamente al lato della porta difesa da Provedel.

49' Cataldi è il primo ammonito del match: sanzionato l'intervento irregolare su Radonjic.

48' Prolungata fase di possesso palla da parte del Torino, con la Lazio che non riesce a interrompere la manovra.

46' Un'altra ottima chiusura difensiva di Patric, questa volta su Radonjic.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45' Senza nessun minuto extra, arriva il duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Torino - Lazio!

45' Duello Immobile-Rodriguez sul lungo lancio di Provedel: alla fine l'arbitro interrompe l'azione per il fallo dell'attaccante della Lazio.

45' Aina crossa in area all'indirizzo di Sanabria, chiude bene Romagnoli.

43' Lazzari per Anderson, che lo richiama in causa sulla corsa. Tuttavia, la palla è troppo lunga e si perde in out.

42' Favolosa chiusura difensiva di Marusic su Singo, che lo batte sulla corsa e recupera il pallone!

39' Anderson per Zaccagni che crossa in area all'indirizzo di Immobile, Milinkovic-Savic arriva per primo.

37' Radonjic mette una palla pericolosissima in area, Patric recupera. Sullo sviluppo della stessa azione, Rodriguez va alla conclusione, la palla si perde di poco sopra la traversa.

37' Toccato duro Immobile da Buongiorno. L'attaccante rimane dolorante a terra, per poi alzarsi qualche secondo più tardi. Riparte la Lazio dal cerchio di centrocampo.

34' Zaccagni ad innescare Immobile, Buongiorno recupera e serve Milinkovic-Savic.

32' Radonjic si avvicina alla porta difesa da Provedel, recupera Patric che evita anche il calcio d'angolo per il Torino.

31' La Lazio prova a ripartire, ma Cataldi fa fallo su Vlasic e il Torino riparte dal calcio di punizione.

29' Fa tutto bene Radonjic, che poi chiama in causa Singo. Quest'ultimo crossa all'indirizzo di Aina e Sanabria: entrambi non riescono ad arpionare la palla di testa.

27' Occasione Toro: Vlasic crossa all'indirizzo di Radonjic che, di mezza rovesciata, prova la conclusione in porta. La palla finisce alta, ma comunque arriva la segnalazione di off-side da parte del guardalinee.

25' Zaccagni serve bene Marusic in area che prova a concludere direttamente in porta: Milinkovic-Savic fa muro gli toglie la gioia del gol.

23' Rodriguez calcia dalla bandierina, Provedel esce bene e sembra anche toccare la palla con la punta delle dita, quel tanto che basta per renderla non alla portata degli avversari.

22' Singo penetra in area di rigore, si rende autore di qualche giocata, poi scivola nel momento del tiro. Tuttavia, c'è la deviazione da parte di un giocatore della Lazio, sarà calcio d'angolo.

21' Sbracciata di Singo nei confronti di Marusic, che rimane qualche secondo dolorante a terra. Ma poi può proseguire il match, riparte la Lazio.

17' Contatto Anderson-Rodriguez, con il brasiliano che ha la peggio. L'arbitro fa proseguire per la regola del vantaggio, poi interrompe il gioco poiché il numero 7 della Lazio è ancora a terra.

16' La gara prosegue senza occasioni da una parte e dall'altra. La Lazio ha in questo momento in pallino del gioco. Zaccagni chiama in causa Felipe Anderson, che poi serve Immobile. Recupera la difesa del Torino.

11' Singo prova a proporsi sulla fascia, viene chiuso dalla difesa della Lazio. Tuttavia, il Torino rimane in possesso palla.

8' Primo squillo del Torino con Sanabria che conclude da fuori area: la palla si perde di poco al lato del palo.

7' Calcio di punizione per il Torino dopo il fallo subito da Aina. Rodriguez pronto a calciare: Milinkovic arriva di testa prima degli altri, allontanando il pericolo.

6' Patric, non particolarmente attento, rischia di farsi rubare la palla da Radonjic: lo spagnolo chiama in causa il compagno e la Lazio prosegue in possesso palla.

4' Radonjic in possesso palla, Patric mette la palla in angolo. Corner per il Torino: Provedel scavalcato, la palla s'impenna e si perde fuori. Il portiere della Lazio si lamenta per una carica, non sanzionata, ai suoi danni.

3' Duello tra Marusic e Singo, alla fine il fallo è del montenegrino: calcio di punizione per il Torino.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Torino - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Nell'immediato pre-partita del match, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Patric (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Torino - Lazio, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Sarri si presentano con tre punti alla prima trasferta della stagione: all'esordio all'Olimpico contro il Bologna, infatti, è giunta la prima vittoria. Risultato positivo anche quello della squadra guidata da Juric, uscita vittoriosa dal match contro il Monza. Il fischio d'inizio giungerà alle 18.30. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul match.

