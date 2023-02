RIVIVI LA DIRETTA - Calciomercato Lazio, gong finale: ecco Pellegrini

Ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato diviso tra Roma e Milano. Segui la nostra diretta scritta con...

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Gong finale: la finestra invernale di calciomercato è terminata ufficialmente. La Lazio si è assicurata Pellegrini e il giovane Diego Gonzalez. Per Fares in Turchia bisogna attendere, ma non c'è fretta perché il mercato in SuperLig chiude l'8 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Non solo Pellegrini. È giunta anche l'ufficialità relativa all'acquisto da parte della Lazio di Diego Gonzalez, esterno classe 2003 ormai ex Celaya. Il nuovo contratto, come mostrato sul sito della Lega, è stato depositato.

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Arriva anche l'ufficialità direttamente dal sito della Serie A. Il contratto di Luca Pellegrini è stato depositato.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Per Fares all'Antalyaspor si può aspettare. Il mercato in Turchia chiude l'8 febbraio e l'operazione potrà essere perfezionata nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 18.03 - La Lazio sta definendo l'arrivo di Luca Pellegrini, trattativa ormai in chiusura. Il giocatore arriva in prestito dalla Juventus e si sta anche programmando il suo sbarco a Roma per le prossime ore. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - La Lazio sta lavorando per chiudere l'operazione Luca Pellegrini in questi minuti, è una vera e propria corsa contro il tempo per definire il tutto entro le 20.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Luca Pellegrini ha messo la Lazio in cima alle sue priorità vuole a ogni costo i biancocelesti ed è pronto a rinunciare a dei soldi. Unica incognita la Juve che vorrebbe un esterno sinistro in più.

AGGIORNAMENTO ORE 16:16 - La Lazio continua a lavorare su Luca Pellegrini, ma al momento l'affare è in stand-by. Il nodo da sciogliere è legato alle condizioni, la società biancoceleste avrebbe chiesto un ulteriore sforzo al giocatore.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - La Lazio sta lavorando no stop all’uscita di Momo Fares. L’ex Spal non ha ancora trovato l’accordo con l’Antalyaspor: problemi sull’eventuale ingaggio post riscatto. E così Luca Pellegrini resta in attesa. Solo con la cessione di Fares potrà arrivare l’ok definitivo che porterebbe il terzino sinistro della Juve (in prestito all’Eintracht), alla corte di Maurizio Sarri. Al gong finale manca sempre meno.

AGGIORNAMENTO ORE 11:41 - Non solo il PAOK su Bonazzoli. Resta aperta anche la pista che porterebbe l'attaccante classe 1997 all'Hellas Verona che cerca rinforzi dopo il grave infortunio di Henry. Ore decisive per l'ex Inter e Sampdoria pronto per una nuova avventura. Il calciatore preferirebbe restare in Italia che trafserirsi in Grecia.

AGGIORNAMENTO ORE 11:24 - Accordo trovato tra la Salernitana e il PAOK per il trasferimento di Federico Bonazzoli. L'attaccante scuola Inter, che sta trovando sempre meno spazio con Nicola, ha la possibilità di continuare la sua carriera in Grecia. L'ultima mossa spetta al calciatore che però sta ancora riflettendo sulla possibile destinazione. Sono ore decisive.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Accelerata per la cessione di Momo Fares. L'Antalyaspor è tornata prepotentemente sul giocatore e ora èd avanti al Torino. Qualora il giocatore trovasse l'accordo con il club turco, la Lazio chiuderebbe per Luca Pellegrini con cui gli accordi ci sono da tempo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Dopo le voci delle ultime settimane, Isco ripartirà dalla Germania, accostato anche alla Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato che si divide tra Milano e Roma. Per la prima volta, infatti, allo storico capoluogo lombardo si aggiunge anche la Capitale. Ultime ore di contrattazioni e ufficialità con scenari lo Sheraton di Milano e l'Hilton all'aeroporto di Fiumicino. In casa Lazio tutto è legato a Momo Fares. Dopo l'incontro di ieri a Formello con Enzo Raiola, la situazione resra in stand by. L'agente sta provando a trovare una sistemazione all'algerino. Torino e Antalyaspor hanno mostrato interesse, ma non volevano pagare per intero l'ingaggio del calciatore. I biancocelesti non vogliono collaborare allo stipendio dell'ex Spal. Non sono escluse sorprese ed eventuali inserimenti. Intanto resta in attesa Luca Pellegrini che sbarcherebbe alla Lazio in caso di uscita di Fares. Anche il calciatore dell'Eintracht è seguito da Enzo Raiola che sta studiando il doppio affare. I tedeschi hanno accolto Max dal PSV e quindi, anche grazie all'ok della Juventus (proprietaria del cartellino), l'affare potrebbe sbloccarsi. Federico Bonazzoli sembra, invece, più lontano. Per lui è in pole il Paok Salonicco, ma manca ancora l'ok del calciatore. Per quello che riguarda i giovani è ufficiale la cessione di Adjaoudi al Salomon.

