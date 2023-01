Lazio, Fares-Pellegrini tra spiragli e ostacoli: la situazione

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 20.15 - Il summit tra Enzo Raiola e la Lazio per ora non ha prodotto la fumata bianca. Resta il nodo Fares a complicare lo scenario e un eventuale arrivo in biancoceleste di Pellegrini. Per ora sull'algerino non c'è l'affondo né del Torino e né dell'Antalyaspor che sono frenati dall'ingaggio da 1,3 milioni che Fares percepisce a Roma. Se dovesse sbloccarsi la situazione Fares, allora ci sarebbe la speranza di poter arrivare a Pellegrini anche se il tempo è tiranno e non gioca a favore della Lazio. Ci sono stati anche dei contatti tra Lotito e la Juventus, ma c'è uno scoglio che per ora frena ogni cosa.

Enzo Raiola a Formello: altro tentativo per Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus in prestito all'Eintracht Francoforte. Colloqui in corso tra il procuratore del classe 1999, agente anche di Mohamed Fares, e la dirigenza biancoceleste. Mancano poco più di 24 ore al gong del calciomercato di gennaio, con l'incontro di oggi si prova a dare un'accelerata a una trattativa che resta complicata per questioni di tempo e legate all'indice di liquidità. Raiola, oltre a portare avanti il discorso per l'innesto di Pellegrini, sta lavorando anche alla cessione dell'algerino ex Spal, recuperato dopo un anno ai box per l'infortunio al ginocchio (lesione del crociato). Il tempo stringe, manca soltanto un giorno alla fine della sessione inverale.

