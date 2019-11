RIVIVI LA DIRETTA - Sassuolo - Lazio 1-2: la decide Caicedo allo scadere

Sassuolo - Lazio 1-2 (34' Immobile, 45' Caputo, 91' Caicedo)

Serie A Tim, 13ª giornata

Mapei Stadium di Reggio Emilia - Domenica 24 novembre 2019, ore 15:00

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga. A disp. Turati, Russo, Obiang, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Bourabia, Kyriakopoulos. All. De Zerbi.

Indisponibili: Rogerio, Berardi, Chiriches, Pegolo, Defrel, Ferrari

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All. Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Berisha, Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Parolo

ARBITRO: Chiffi (sez. Padova)

ASSISTENTI: Schenone e Di Iorio ​​​​​​

IV UOMO: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Liberti

FINE PARTITA

93' - È finitaaaaaaa!!!!! Quinta vittoria consecutiva, ancora allo scadere si vede il cuore della Lazio. I biancocelesti ci provano di nervi, perché nella ripresa la qualità del gioco cala e questo dà fiducia al Sassuolo, generalmente più pericoloso pur senza creare mai vere palle gol. Alla fine fanno festa i 2000 laziali del Mapei. Soffrendo e non disputando la miglior partita della stagione, la Lazio si prende altri tre punti d'oro. Questo è un successo da grande squadra.

92' - Luis Alberto serve Caicedo con una magia. L'ecuadoriana proteggie palla e si gira in un fazzoletto, destro all'angolino e Consigli battuto!

91' - CAICEDOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! CHE GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!!! 2-1!!!! MANCA POCHISSIMO!!!

91' - Fallo di Duncan su Leiva. La Lazio ha poco tempo.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Spinta di Marlon su Caicedo in area di rigore. Si lamenta l'ecuadoriano, Chiffi lascia correre.

89' - La Lazio preme, Sassuolo schiacciato.

88' - Ultimo cambio Sassuolo: fuori Boga, dentro Raspadori.

87' - Milinkovic lavora il pallone e serve Caicedo, sponda per Immobile che calcia ma troppo debolmente.

86' - Continua il pressing offensivo dei biancocelesti.

85' - Manovra lunghissima e confusa della Lazio. Non si capisce come, ma si salva il Sassuolo.

84' - Fallo su Bastos. Sassuolo aggressivo, ora la partita potrebbe pendere da una parte o dall'altra.

83' - La Lazio prova freneticamente a buttarsi in avanti, manca ormai poco.

82' - Ancora Sassuolo in possesso nella trequarti biancoceleste. Romagna si guadagna un calcio di punizione.

81' - OCCASIONE SASSUOLO. Toljan salta Lukaku che però è bravo a recuperare e salvare in angolo. L'esterno avrebbe potuto mettere una palla in mezzo insidiosissima per la Lazio.

80' - Giallo per Bastos che colpisce Boga con una manata. Intervento senza senso dell'angolano, che era in possesso della sfera.

79' - Ultimo cambio per la Lazio: fuori Correa, dentro Caicedo.

78' - Bella giocata di Milinkovic che dà il via alla manovra. Leiva crossa, palla in angolo.

77' - Da un minuto il Sassolo stazione nella metà campo dei biancocelesti.

76' - Inzaghi medita l'ultimo cambio, squadra stanca.

75' - Squillo di Luis Alberto! El Diez tira dal limite, palla alta.

74' - Secondo cambio per il Sassuolo: esce Locatelli, migliore dei suoi, dentro Bourabia.

74' - Punizione per la Lazio. Serve stringere i tempi.

73' - Giro palla infinito del Sassuolo, che sembra giocare a torello con i biancocelesti.

72' - Bravo ancora Patric. Lo spagnolo respinge un cross pericoloso di Caputo.

71' - La Lazio prova a costruire con il fraseggio, ma la difesa di De Zerbi è compatta e respinge ogni tentativo.

70' - Calcio d'angolo per la Lazio. Sugli sviluppi Chiffi fischia fallo in attacco a Lucas Leiva per carica sul portiere.

69' - Cambio Sassuolo: fuori Djuricic, dentro Kyriakopoulos. Ora i neroverdi passano al 3-4-2-1.

68' - Correa serve male Lazzari sulla fascia destra. L'ex Spal perde tempo per stoppare il pallone e crossa frettolosamente, palla tra le braccia di Consigli.

67' - Lazio viva, ma deve creare palle gol.

66' - Corra tenta il tiro. Palla strozzata e fuori di molto.

65' - Altra chance per la Lazio. Grande verticalizzazione per il Mago che si affida nuovamente a Immobile: il tiro del 17 viene smorzato e finisce debole tra le braccia di Consigli.

64' - "Non stiamo più muovendo la palla", urla Inzaghi ai suoi ragazzi.

63' - OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto recupera palla e serve Immobile, bravo a proporsi in profondità. Tiro deviato, calcio d'angolo.

62' - Prima palla toccata da Lukaku. Cross alle stelle.

61' - La Lazio non c'è. In questo momento Milinkovic e compagni non riescono a costruire trame offensive.

60' - Ancora Sassuolo in avanti. Locatelli tenta il destro da posizione defilata, para Strakohsa.

59' - Come si è visto da queste ultime due azioni del Sassuolo, in realtà Bastos si è schierato sul centrodestra, con Acerbi centrale e Patric sul centrosinistra della difesa.

58' - OCCASIONE SASSUOLO. Giocata incredibile di Locatelli che fa fuori Bastos e Lazzari, poi serve Djuricic all'altezza del dischetto del rigore. Mura la difesa.

57' - Possesso palla del Sassuolo, prova a recuperare palla la Lazio.

56' - Regalo di Acerbi che si addormenta e di fatto consegna palla al Sassuolo. Duncan prova il tiro dal limite: deviato, corner per i neroverdi.

55' - Fuorigioco di Boga, i biancocelesti possono ripartire con calma da dietro.

54' - Potenziale occasione per la Lazio! In contropiede Immobile cerca di liberare Lazzari da solo davanti a Consigli, è attenta la retroguardia avversaria.

53' - Azione prolungata della Lazio con Immobile che pesca Milinkovic, autore di un grande inserimento. Chiude bene però la difesa del Sassuolo.

52' - Ancora angolo, si cambia di nuovo bandierina.

52' - Nuovo corner, questa volta dall'altro lato. Chiffi redarguisce i calciatori, troppe trattenute.

51' - Calcio d'angolo per la Lazio, che prova a scuotersi.

50' - Acerbi scala al centro della difesa, Bastos sul centrosinistra.

50' - Doppio cambio Lazio. Simone Inzaghi si è già spazientito. Fuori i due ammoniti, Lulic e Luiz Felipe, dentro Lukaku e Bastos.

49' - Correa, lanciato in area, si incespica con il pallone e sciupa una potenziale buona occasione.

48' - Bella iniziativa di Boga, che scambia bene con Locatelli e poi calcia a giro sul secondo palo. Palla altissima, ma Lazio dove sei?

47' - Fallo di Lazzari dopo un minuto di possesso del Sassuolo. La Lazio è partita con un atteggiamento attendista.

46' - Si ricomincia. Nessun cambio da entrambe le parti.

SECONDO TEMPO

Una dormita della Lazio - passata in vantaggio con il solito Immobile - rimette in partita il Sassuolo, che dopo il gol aveva rischiato di subire più volte il raddoppio. Ed era stato graziato dall'impecisione dei biancocelesti nell'ultimo passaggio. Tutto da rifare dunque. Caputo, lasciato solo in area, rovina l'ottima prestazione difensiva registrata dalla squadra di Inzaghi fino a soli 5 secondi dal termine della prima frazione.

FINE PRIMO TEMPO

45' - GOL DEL SASSUOLO. Proprio sul calcio d'angolo seguente Caputo, lasciato solo sul secondo palo, buca Strakosha. Mancavano solo 5 secondi alla fine del primo tempo.

45' - Sugli sviluppi dell'azione rischia la Lazio. La palla resta vagante in area di rigore e per poco Peluso non riusciva a battere a rete in scivolata da pochi passi, chiude Patric.

44' - Ammonito Luiz Felipe. Il brasiliano ha stoppato una ripartenza di Toljan in modo falloso.

43' - CHE GIOCATA DI CORREA! Lazzari lo serve con una palombella arretrata, l'argentino si coordina e spara in girata una bomba neutralizzata da Consigli.

42' - Altro contropiede buttato! Lulic sbaglia l'ultimo passaggio per Immobile, sarebbe stato da solo davanti a Consigli!

41' - Perde palla Boga che così libera Correa per la ripartenza della Lazio. Il servizio del Tucu per Luis Alberto è un po' troppo arretrato, poi lo spagnolo perde l'attimo. Peccato!

40' - Pressa alta la Lazio, cercando il contropiede del raddoppio.

39' - Con questo gol Immobile sale a 15 reti in campionato, e raggiunge così lo score messo in cascina in tutta la passata Serie A. Incredibile.

38' - Ripartenza potenzialmente pericolosa della Lazio, ma Correa questa volta aspetta troppo e serve Immobile quando la difesa si è già riposizionata.

37' - Come comunicato allo stadio, il Var ora è tornato a funzionare.

36' - La reazione del Sassuolo! Ci prova Duncan da fuori, palla alta di poco.

35' - Dopo tanto fraseggio per cercare il varco giusto, Luis Alberto trova Correa tra le linee. El Tucu serve con i tempi giusti Immobile che in mezzo a tre riesce a calciare verso la porta. Il tiro è centrale e non troppo forte, ma Consigli si fa bucare con facilità.

34' - IL GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELLA LAZIOOOOOO!!!!! CIROOOOO!!!! IMMOBILEEEEEEE!!!!! E CHI SE NO???

33' - Altra bella chiusura di Luiz Felipe, che ribatte in corner un tiro da posizione pericolosa di Caputo.

32' - Il Mago serve Immboile in profondità, chiude bene Romagna ma Ciro si lamenta con Chiffi. Voleva il fallo.

31' - Cross insidioso di Djuricic, intercetta con i tempi giusti Luiz Felipe.

31' - Lazio ora bassa, tutta nella propria metà campo. I biancocelesti sono in fase d'attesa.

30' - Bravo Patric a chiudere un'azione in velocità di Boga e a far ripartire la manovra dei suoi.

29' - Ci prova la Lazio con Lulic, il suo traversone viene respinto.

28' - Calcio d'angolo per la squadra di De Zerbi, entrata definitivamente in partita.

27' - OCCASIONE SASSUOLO. Ruba palla Duncan che serve Caputo in area. Il centravanti neroverde era in fuorigioco, ma che brivido! Comunque aveva chiuso bene Strakosha in uscita.

26' - Giro palla della Lazio, i biancocelesti cercano un varco utile.

25' - Si scuote la Lazio dopo qualche minuto di torpore. Ottima iniziativa di Lazzari sulla destra, il suo cross basso però non trova nessuno in area.

24' - La punizione del Sassuolo si traduce in un nulla di fatto, ma la manovra della Lazio adesso è sempre stoppata efficacemente dal Sassuolo.

23' - Ammonito Lulic. Toljan stava cercando di involarsi sulla fascia, lo stende il capitano.

23' - Momento positivo per la squadra di De Zerbi.

22' - Avanza il Sassuolo. Attento Patric in copertura su Caputo.

21' - Fallo di Djuricic su Acerbi, Lazio che ora riparte dai piedi di Straosha.

20' - Fallo in attacco di Lulic, protesta il capitano biancoceleste.

19' - Lazio tutta nella metà campo del Sassuolo adesso. La squadra di Inzaghi vuole il gol.

18' - Leiva pesca Immobile in profondità, ma Ciro si allarga troppo e cerca un cross sul secondo palo per Milinkovic troppo lungo. Palla sul fondo.

17' - Mugugna il pubblico, l'assenza del Var sembra aver acceso la partita anche sugli spalti.

16' - Come annuncia lo speaker, si torna all'antica: il Var non funziona.

15' - Nel proseguo dell'azione Milinkovic aveva tentato la battuta a rete. Tiro neutralizzato da uno sfortunato Immobile, rimasto in traiettoria.

14' - OCCASIONE CLAMOROSA PER LA LAZIO! Luis Alberto scambia con Correa e va al tiro a giro dai 13 metri, miracolo di Consigli!

13' - Dopo 10 minuti di fuoco i ritmi si sono un po' abbassati. I biancocelesti cercano comunque di recuperare palla nella trequarti avversaria.

12' - Manata involontaria di Duncan a Luis Alberto, fallo per la Lazio nella zona centrale del campo.

11' - Lotta a centrocampo. Da un minuto la partita si è bloccata.

10' - Silent check del Var Banti, decisione confermata.

10' - Atterrato Correa in area di rigore. Per Chiffi non c'è nulla, decisione corretta.

9' - Luis Alberto tenta un dribbling nell'are del Sassuolo, chiude bene la difesa di De Zerbi.

8' - Ritmi altissimi in questo inizio di gara, avanza ancora la Lazio.

7' - OCCASIONE LAZIO! Correa lancia Immobile in profondità tra le maglie neroverdi in area di rigore, Ciro è defilato ma tira potente. Consigli mette in angolo.

6' - Mamma mia, brivido adesso per la Lazio. Caputo libera Locatelli in area di rigore, grande chiusura di Leiva che va sul pallone ma rischia il calcio di rigore.

5' - Subito Lazio in avanti. Lazzari pesca Immobile che si coordina e tira potente, ma centrale.

5' - Prova a mettere fuori la testa il Sassuolo. Duncan tira dai 30 metri, palla altissima.

4' - Azione prolungata della Lazio che però non tira mai! Alla fine Milinkovic perde il possesso e Acerbi commette fallo per fermare la ripartenza del Sassuolo.

3' - Ottimo avvio dei biancocelesti. Lazzari corre sul fondo e crossa, in area non c'è nessuno. Ma l'approccio è quello giusto.

2' - Subito buona chance per la Lazio. Il pallone calciato da corner da Luis Alberto scorre pericoloso per tutta l'area di rigore.

1' - "Forza Lazio carica!" è il coro che si leva dagli spalti, i laziali sono già caldi.

1' - Luis Alberto batte e dà il via alla sfida. Il primo possesso palla è della Lazio.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - Prima dell'inizio del match, però, il giusto minuto di raccoglimento in ricordo di Adriana Spazzoli.

AGGIORNAMENTO ORE 14:59 - Squadre schierate, suona l'inno della Serie A. Poi stretta di mano tra i capitani Lulic e Magnanelli, pochi secondi ci separano da Sassuolo - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 14:57 - Il settore ospiti del Mapei Stadium è gremito, sono circa 2000 i tifosi biancocelesti giunti a Reggio Emilia. Un vero e proprio esodo.

AGGIORNAMENTO ORE 14:55 - Ormai manca davvero poco al via della sfida. La concentrazione fa trasformata in carica agonistica, gli schemi preparati in allenamento in gol. Sassuolo - Lazio sta per cominciare.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - Con 8 gol segnati, di cui 5 con la maglia della Lazio, il Sassuolo è la terza vittima preferita di Ciro Immobile (a pari merito con Torino e Verona). Oggi il bomber biancoceleste cercherà di inseguire Genoa (9) e Sampdoria (10), ai primi due gradini della sua personale classifica.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Anche il centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Oggi affrontiamo una squadra molto forte, la metto al primo posto per qualità nelle ripartenze e nella transizione. Proveremo a metterla in difficoltà con le nostre idee, approcciando la gara nel migliore dei modi per mettergli il bastone tra le ruote". ​​​​​​

AGGIORNAMENTO ORE 14:40 - Intanto, sul primo campo domenicale - il Dall'Ara di Bologna - i rossoblu hanno raggiunto il pareggio al 95' nel derby emiliano contro il Parma. È di Dzemaili il gol che fissa il risultato sul 2-2 finali: prima di lui erano andati a segno Palacio per il Bologna, Kulusevski e Iacoponi per il Parma.

AGGIORNAMENTO ORE 14:35 - Il mago e numero 10 della Lazio, Luis Alberto, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi bisogna vincere, dobbiamo entrare bene dal primo minuto. Sassuolo? Dobbiamo giocare sempre allo stesso modo, con intensità e voglia di vincere. Guardiamo solamente a noi, se giocheremo come sappiamo non avremo problemi. Dolci ricordi? Speriamo di far gol. Se non lo faccio io, che lo facciano gli altri. Voglio i tre punti e continuare ad occupare il terzo posto”

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Se la Lazio gioca per la Champions, il Sassuolo gioca per migliorare la propria classifica e per onorare la vicepresidente Adriana Spazzoli, scomparsa in settimana. La dirigente neroverde, vedova di Giorgio Squinzi, soffriva di una grave malattia che ne ha causato la morte a soli 50 giorni di distanza dal marito e presidente del club emiliano.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Francesco Mattogno alla diretta scritta di Sassuolo - Lazio. I biancocelesti, forti del terzo posto in classifica, cercano la quinta vittoria consecutiva per continuare la propria corsa alla Champions League. La strada è lunga, il cammino tortuoso. Si riparte da Reggio Emilia, patria calcistica dei neroverdi accasati da anni tra le mura Mapei Stadium. Per l'occasione Inzaghi - oltre ai già scontati assenti Marusic e Berisha - dovrà fare a meno di Stefan Radu. Virus intestinale e forfait forzato per il romeno, al suo posto rientra tra i titolari Luiz Felipe. Il brasiliano giocherà centrale con Patric e Acerbi ai suoi lati, così la Lazio sarà uguale per undici/undicesimi a quella vista due settimane fa contro il Lecce.