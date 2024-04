Roma, De Rossi spiega: "Il campionato è aperto per merito di tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma si prepara alla semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso è intervenuto il tecnico Daniele De Rossi, che ha fatto il punto della situazione sulla competizione europea e sulla lotta in campionato in cui è invischiata anche la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere pimpanti sempre, dobbiamo essere forti sempre, però ci sta anche un momento in cui i giocatori fisiologicamente possono essere meno brillanti, anche perché noi veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e rincorrere leva tanta energia, soprattutto quando vedi che rincorri ma non arriva mai quel famoso quarto posto. Le squadre intorno a noi e sopra a noi stanno facendo molto bene, quindi il campionato è molto aperto anche per merito loro. Questo è un discorso a parte, è una coppa, eliminazione diretta, andata e ritorno e vincerà chi sarà più forte in queste due partite, non in tutto l'anno".