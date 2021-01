Roma, Dzeko sul mercato: piacciono Sanchez e Icardi

Sembra non esserci quasi nessuna possibilità di una pace tra Dzeko e l'allenatore della Roma Fonseca. Il rapporto si è definitivamente rotto dopo l'eliminazione dei giallorossi dalla Coppa Italia contro lo Spezia e da quel giorno il bosniaco non si è più allenato con il gruppo e non è stato convocato per il match di campionato. L'idea sarebbe quella di cederlo anche se il calciomercato è agli sgoccioli ed è quindi difficile riuscire a chiudere una trattativa così importante. Come riportato da SportItalia gli intermediari stanno lavorando per operare uno scambio e per ora i profili indicati sarebbero quello di Alexis Sanchez dell’Inter e Mauro Icardi del PSG.

