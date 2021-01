FORMELLO - Lazio, Luis Alberto in gruppo! Prima seduta di Musacchio

FORMELLO - Luis Alberto in gruppo e c'è Musacchio per il primo allenamento con la Lazio. Il risveglio è meno amaro con le due notizie che arrivano dalla seduta di scarico: il neoacquisto si è subito messo a disposizione di Inzaghi. Il tecnico sorride per il ritorno del suo "Mago": lo spagnolo ha completato la sgambata, partecipando anche al possesso palla con il fratino da jolly e poi regolarmente alle partitine di chiusura. Evitati i contrasti solo nella fase iniziale, si era operato di appendicite martedì scorso prima degli ottavi di Coppa Italia con il Parma. Luis Alberto, salvo sorprese, ce la farà a recuperare per il secondo round con l'Atalanta: a inizio settimana aveva svolto un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica (oggi effettuato da Caicedo, alle prese con una fascite plantare: domani dovrebbe riaggregarsi). In campo ci sono i calciatori non utilizzati, palestra e fisioterapia per i titolari di Bergamo. Tra tre giorni ci sarà Leiva, squalificato in Coppa: si riprenderà il posto in regia. Davanti probabile coppia Correa-Immobile. Ai box ci sono Strakosha e Luiz Felipe. Cataldi è tornato tra i convocati, ma stamattina è rimasto a riposo insieme agli altri giocatori impiegati ieri. Domani via alle prove tattiche.