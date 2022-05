Roma - Feyenoord, a Tirana c'è anche Tare: seguirà la finale dallo stadio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Già a partire da ieri pomeriggio, la città di Tirana sta accogliendo i tifosi di Roma e Feyenoord, giunti in Albania per sostenere le rispettive squadre in occasione della finale di Conference League, in programma questa sera alle 21. Come riporta LaRoma24.it, Igli Tare è stato avvistato tra le strade della città albanese dove sarebbe arrivato nelle ultime ore. Non è chiaro, tuttavia, se il direttore sportivo della Lazio seguirà dal vivo l'ultimo atto della competizione europea, o se si accontenterà di farlo "a distanza".

