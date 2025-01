Roma, Hummels: "Abbiamo le qualità per vincere. E la finale..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma batte l'Eintracht Francoforte, si conferma ai playoff di Europa League e si giocherà il pass per gli ottavi contro il Porto. Al termine della gara di ieri all'Olimpico, prima ancora di conoscere l'avversaria del prossimo turno, Hummels ha risposto alle domande dei cronisti di SkySport e a proposito di obiettivi ha dichiarato: "Non dobbiamo pensare a grandi obiettivi, stiamo recuperando in Serie A, abbiamo l'Europa League e settimana prossima la Coppa Italia. Pensiamo partita dopo partita".

Soffermandosi sulla competizione europea, il tedesco si è sbilanciato dimostrando di non temere nessuno, neanche l'ipotetico derby, e con convinzione ha affermato di poter arrivare fino in fondo al torneo. Le sue parole: "Abbiamo le qualità per vincere. Quando giochi, giochi per vincere. Non pensiamo alla finale e giochiamo partita dopo partita".

