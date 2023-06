Roma, la Uefa condanna i tifosi: il duro comunicato

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI PREPARA L'ULTIMA: ROMAGNOLI GESTITO IN PARTITELLA FORMELLO - Penultimo allenamento pre-Empoli, quindi della stagione. La rosa andrà in vacanza direttamente al triplice fischio di sabato sera. È rimasta soltanto la rifinitura di domani (ore 11) prima della trasferta al Castellani. Sarri senza Marusic,... FORMELLO - Penultimo allenamento pre-Empoli, quindi della stagione. La rosa andrà in vacanza direttamente al triplice fischio di sabato sera. È rimasta soltanto la rifinitura di domani (ore 11) prima della trasferta al Castellani. Sarri senza Marusic,... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, E SE MILINKOVIC RESTASSE? LOTITO PRONTO AD ALZARE L'INGAGGIO In tanti ci pensano, tutti lo sperano: Milinkovic-Savic ancora alla Lazio. Nel match contro la Cremonese, Sergej è stato osannato dal suo popolo con cori e striscioni che ha poi repostato sui suoi social. Sarà stata la sua ultima partita all'Olimpico... In tanti ci pensano, tutti lo sperano: Milinkovic-Savic ancora alla Lazio. Nel match contro la Cremonese, Sergej è stato osannato dal suo popolo con cori e striscioni che ha poi repostato sui suoi social. Sarà stata la sua ultima partita all'Olimpico... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'ARGENTINA: "ROMERO PRONTO A TORNARE A CASA?" Il Mondiale U-20 si è concluso per l'Argentina, eliminata dalla Nigeria ai quarti di finale. Romero, dopo essersi fatto ammirare con due gol nella fase a gironi, non è riuscito a evitare l'eliminazione. Per il classe 2004 le vacanze inizieranno in... Il Mondiale U-20 si è concluso per l'Argentina, eliminata dalla Nigeria ai quarti di finale. Romero, dopo essersi fatto ammirare con due gol nella fase a gironi, non è riuscito a evitare l'eliminazione. Per il classe 2004 le vacanze inizieranno in...