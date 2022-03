Roma - Lazio, derby nel segno dell'equilibrio ma c'è una favorita: le quote del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora qualche ora d'attesa, poi arriverà il fischio dell'arbitro Irrati che darà il via a Roma - Lazio, match valido per la trentesima giornata di Serie A. Le due squadre occupano rispettivamente la sesta e la quinta posizione, con i biancocelesti avanti di un punto. Entrambe hanno superato l'Atalanta che però deve recuperare una partita. In attesa di ammirare il gioco delle due formazioni in campo, diamo un'occhiata alle quote del match:

Da una parte c'è la Roma, imbattuta da otto gare di campionato più due di Conference League. Una striscia positiva altrettanto lunga non si vedeva dai tempi di Claudio Ranieri. In Serie A ha sconfitto Cagliari, Empoli, Spezia e Atalanta e diviso la posta con Genoa, Sassuolo, Verona e Udinese. Anche domenica scorsa, alla Dacia Arena, ha trovato il pareggio in extremis. La Lazio, dall'altra parte, ha prevalso cinque volte nelle ultime otto partite, a scapito di Salernitana, Fiorentina, Bologna, Cagliari e Venezia. Ha impattato con Atalanta e Udinese, perso solo col Napoli. Il derby della Capitale si preannuncia equilibrato secondo i bookie, con la Roma data leggermente per favorita. Il segno 1 è a 2.60 su Betfair e 2.55 per Goldbet, successo della Lazio quotato a 2.90 su Sisal e 2.85 per LeoVegas. Per il pareggio si sale a 3.42 con Betclic e 3.40 su Snai.

Trend diversi anche per quanto riguarda i gol siglati dalle due squadre. I giallorossi sono reduci da cinque Under 2.5 consecutivi, contando anche gli impegni europei, mentre sette delle ultime nove uscite della Lazio hanno avuto tre o più marcature. Per la gara odierna, favorito l'Over 2.5, dato a 1.84 da LeoVegas e 1.77 per Planetwin, mentre l'Under 2.5 è segnalato a 2.00 su Snai e 1.97 per Goldbet. Vantaggio più ampio per il Gol (quota 1.63 su LeoVegas e 1.60 su Sisal) rispetto al segno opposto, dato a 2.23 su Planetwin e 2.20 con Goldbet. A proposito dei risultati esatti, infine, in pole position c'è l'1-1, dato a 6.50 da Sisal e 6.40 da LeoVegas. Segue l'1-0 della Roma, quotato a 10.00. La vittoria della Lazio per 1-0 è in grado do pagare fino a 11.50 volte la posta.

TORNA ALLA HOMEPAGE