Roma, Mancini e l'immunità: Massa lo grazia in campo, il Giudice fuori

Il difensore giallorosso viene squalificato solo per il giallo preso all'81' per il fallo su Hysaj, ma viene graziato per la manata a Marusic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Non rimane che pensare che per Gianluca Mancini esista un regolamento a parte. Il difensore della Roma continua imperterrito il suo campionato in cui il suo gioco falloso e i suoi atteggiamenti vengono consentiti da arbitro e Giudice Sportivo. Dopo aver tirato i capelli a Tsadjout e provocato Kean rimanendo impunito e, addirittura, conquistando due calci di punizione e l'espulsione dell'attaccante bianconero, il numero 23 ha fatto peggio nella stracittadina. Il derby ha visto Mancini protagonista assoluto delle provocazioni e dell'atteggiamento indecente della squadra giallorossa. Il difensore di Mourinho ha dispensato falli, spinte, provocazioni e faccia e faccia in tutto il corso della partita senza che Massa riuscisse a mettergli un freno. Mancini non è finito nell'elenco dei cattivi al 16' per lo sgambetto a Zaccagni. Il difensore è stato salvato anche al 35' quando, disinteressandosi del pallone, è intervenuto duro e diretto su Luis Alberto colpendolo al costato. Il difensore ha avuto un contatto con Zaccagni prima della fine del primo tempo, rimediano una punizione dopo aver colpito nettamente Zaccagni. Nemmeno un direttore di gara tollerante come Massa, però, ha potuto niente all'81' quando all'ennesimo intervento duro, stavolta ai danni di Hysaj, e ha ammonito finalmente Mancini. Il post partita ha visto ancora lui e Cristante protagonisti della bagarre finale, ma il centrocampista è stato espulso, lui no.

GIUDICE SPORTIVO - Dopo la tolleranza di Massa, ci si aspettava il pugno duro dal Giudice Sportivo. Mastrandrea, però, ha continuato a percorrere le scelte del direttore di gara. Gianluca Mancini è stato squalificato per una giornata, ma solo per il giallo ricevuto e il suo stato di diffida (la squalifica automatica di un turno scatta al quinto cartellino ricevuto). La manata in faccia a Marusic nel parapiglia scoppiato dopo il 96' non è stata ancora una volta sanzionata e punita. Il montenegrino, così come Cristante, ha preso un turno di stop per l'espulsione di Massa dopo il loro faccia a faccia. Niente da fare per quello che è successo dopo, con Mancini che colpisce il numero 77 della Lazio e viene fermato e portato via dallo staff giallorosso. Senza contare quanto successo nel sottopassaggio dell'Olimpico quando il giocatore, totalmente nudo, se l'è presa con Romagnoli e Lotito e ha provato a entrare nello spogliatoio della Lazio. Un'immunità continua e pericolosa che spinge ormai Mancini a fare un po' quello che vuole all'interno dell'impianto, non solo sul rettangolo di gioco. Una situazione in evolversi e che continua così per la mano leggera di arbitri e Giudice Sportivo che continuano a graziare Gianluca Mancini che, evidentemente, ha un'immunità di cui nessuno, tranne loro, sono a conoscenza.