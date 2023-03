Lazio, il Giudice Sportivo ferma Marusic: la decisione

Fonte: Serie A

Attraverso il comunicato n.169 è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo in merito all'espulsione di Adam Marusic dopo il fischio finale del derby vinto dalla Lazio. Come si legge dalla nota ufficiale, il calciatore è stato espulso "per avere assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell'intera panchina". Per questo è stato squalificato per una giornata e dovrà pagare un'ammenda di 15mila euro.