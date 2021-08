Roma, manita e risse con il Betis: tre giocatori espulsi più Mourinho

Considerando il pre-campionato la Roma 2021-22 sembra più una squadra di lotta libera che di calcio. Dopo gli episodi dell'amichevole contro il Porto, Betis Siviglia - Roma (5-2 il risultato) è stata tutta una rissa: interruzioni continue con capannelli e calcioni agli avversari che hanno veramente poco di amichevole. Tre giocatori espulsi più Mourinho, e Roma che finisce in 8 prendendo 5 gol. Il primo della lista è Pellegrini: prima di abbandonare il campo il capitano giallorosso, oltre agli insulti, torna indietro per stringere con veemenza la mano all'arbitro. Nel mentre Mourinho invade il campo urlando e beccando così il rosso anche lui. Ma non finisce qui, dopo pochi minuti sono Mancini e Karsdorp a recarsi in anticipo sotto la doccia. Finisce così la tournée in Portogallo e Spagna, in cui la Roma ha collezionato una lunga serie di brutte figure.

