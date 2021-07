Roma, Maurizio Costanzo sul derby: "Esagerato cominciarne già a parlare"

Presentato il calendario del prossimo campionato di Serie A: la Lazio sfiderà la Roma alla sesta e alla trentesima giornata. Tifosi delle due compagini hanno iniziato già a parlare e lo stesso Bryan Cristante aveva acceso la sfida in una recente intervista. Ma questo tipo di comportamento non sembra sposarsi con quello "predicato" da Maurizio Costanzo nel suo editoriale di oggi sul Corriere dello Sport. Il conduttore, che ha ora un ruolo ben definito nel comparto comunicativo del club giallorosso, ha spiegato: "Devo dire la verità: mi sembra esagerato cominciare già a parlare del fatto che alla sesta giornata del campionato si giocherà Roma-Lazio.Personalmente, sono portato a chiedermi: sì, va bene, ma come ci arriviamo alla sesta giornata? Proprio perché sono romanista, non posso che augurarmi che ci si arrivi al meglio. D'altra parte, nel calcio, talvolta è tutta una sorpresa e talvolta è tutto prevedibile".

