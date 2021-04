Roma, occhi puntati su Conceiçao per il dopo Fonseca

Potrebbe esserci una giravolta di panchine in Serie A e tra i partenti potrebbe esserci proprio Paulo Fonseca. Molto dipenderà da cosa farà la Roma in Europa League ma la società e il ds Tiago Pinto si stanno già guardano intorno. Come riportato da il Corriere dello Sport i capitolini avrebbero messo gli occhi proprio sull'ex Lazio Sergio Conceiçao attualmente sulla panchina del Porto. Il tecnico ha rifiutato per ora le proposte del rinnovo del club portoghese perché ha intenzione di guardarsi intorno e decidere con calma, per questo dopo un primo confronto anche con i giallorossi ha deciso di rimandare ogni decisione di qualche mese essendo ora anche impegnato in Champions League.

Lotta Champions, il punto di Ledesma: "La Lazio si sta rilanciando. Su Immobile..."

Lazio, Caicedo torna a essere decisivo: obiettivi Champions e rinnovo

TORNA ALLA HOME PAGE