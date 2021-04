Lotta Champions, il punto di Ledesma: "La Lazio si sta rilanciando. Su Immobile..."

Mancano 9 giornate alla fine della stagione di Serie A, 10 per chi ha delle partite da recuperare, e la lotta Champions si fa sempre più serrata. Ogni domenica in palio ci sono punti importanti dato che basta un piccolo passo falso per rimanere indietro rispetto alle concorrenti. Lo sa bene la Lazio che a parte qualche battuta a vuoto è sempre riuscita a rialzarsi ed è più che mai viva nella sfida per il quarto posto. A confermarlo è anche l'ex centrocampista biancoceleste Cristian Ledesma che si è espresso così sulla questione: "In questo momento mi sembra che sia l’Atalanta la squadra con una marcia in più. È in gran crescita pure il Napoli e si sta rilanciando bene la Lazio", le sue parole dell'argentino riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. L'argentino ha poi proseguito anche su Ciro Immobile: "Potranno fare la differenza gli uomini gol, da Immobile, Muriel, Mertens e Insegne a Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Ma credo che Immobile possa essere in grado di incidere maggiormente se tornerà a segnare ai suoi ritmi". Un augurio che tutti i tifosi auspicano per il proprio bomber.

