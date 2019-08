Roma, Pjanic: "Ogni anno vanno via tutti, alla fine ti stufi". E su Nainggolan...

Non sempre il proprio passato calcistico lascia bei ricordi. Probabilmente è in parte il caso di Miralem Pjanic, ormai punto fisso del centrocampo della Juventus da tre stagioni. Il bosniaco ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair, durante la quale ha parlato anche della situazione della Roma e in particolare di Totti, De Rossi e Nainggolan: "Non mi capacito di quello che è successo negli ultimi mesi. Li ho sentiti e ne abbiamo parlato: sono dispiaciuti e loro stessi faticano a darsi una spiegazione. Totti ha voluto tirarsi fuori da una situazione che non gli stava bene, non s’identificava con le modalità di gestione del club, non era soddisfatto del ruolo ed era convinto di poter dare di più. Ma so che ci sta male. Quello che hanno fatto a De Rossi, poi, è davvero un mistero. Quando vedi partire i più bravi, anno dopo anno, ti fai delle domande. E alla fine ti stufi. Per Radja mi spiace, so che ragazzo e che calciatore è. Ma ogni tanto commette degli sbagli, è troppo diretto e troppo aperto, dovrebbe essere più intelligente e più discreto. Certo ha vissuto tutta la carriera così, e forse riesce a dare il meglio di sé proprio in queste situazioni. Spero possa uscirne presto".

