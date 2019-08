Calciomercato Lazio, dalla Turchia: accordo tra Durmisi e il Fenerbahce

È sempre più insistente il nome di Riza Durmisi in Turchia. Il Fenerbahce, dopo l’infortunio di Hasan Ali Kaldırım, è alla ricerca di un laterale sinistro. E, nonostante Aleksandar Kolarov fosse la prima opzione, le difficoltà a raggiungere un accordo con la Roma per il serbo nelle ultime ore hanno portato il club di Istanbul a virare sull’ex Betis Siviglia. Secondo Fanatik, il danese avrebbe già trovato un accordo coi gialloblù. Manca invece quello con la Lazio che, dopo il prestito, vorrebbe fissare l’opzione per il riscatto a circa 4 milioni di euro. Arrivato la scorsa estate per 7 milioni, Durmisi ha collezionato lo scorso anno 19 presenze in biancoceleste non riuscendo a convincere alla prima stagione italiana.

