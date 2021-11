Roma, Tiago Pinto: "Mercato? Non voglio creare grandi aspettative"

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato soprattuto di Mourinho e del mercato di gennaio: "Noi sappiamo che non possiamo creare un instant team come altre squadre fanno, al massimo 4 o 5 in tutto il mondo, ma questa non è una valutazione critica, questa è una verità. Perché ci sono tanti progetti sportivi, alcuni vanno per una strada, altri verso un’altra. Mourinho non solo è consapevole, ma è anche allineato".

MERCATO - "Sul mercato non possiamo creare delle grandi aspettative per gennaio perché sappiamo tutti com’è il mercato di gennaio. Tuttavia, per favore, io lo so che in Italia dal 2 settembre si parla già del mercato di gennaio, ma un club e una squadra con una mentalità vincente si costruiscono anche in tutte quelle aree intorno al mercato: non è solo il mercato".

