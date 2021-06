Salernitana, la Figc boccia il trust presentato da Lotito: i dettagli

La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata dai proprietari della Salernitana ovvero Enrico Lotito, figlio del presidente Claudio Lotito, e di suo cognato Enrico Mezzaroma. Come riportato dall'Ansa la Figc ha evidenziato come, "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'". Dopo tre giorni di valutazione quindi è arrivata la bocciatura e per questo motivo l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie A è al momento congelata.

LE PAROLE DELL'AVVOCATO - "Nessuna bocciatura o problemi, la FIGC ci ha chiesto dei chiarimenti e un’integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e non oltre e sarà fatto. É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia". Ha parlato così l'avvocato granata, Gian Michele Gentile, ai microfoni de Il Messaggero.

