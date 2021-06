Lazio, ballottaggio Hysaj-Angileri: trattative calde

RASSEGNA STAMPA - Il rebus sulla fascia sinistra è ancora tutto da decifrare. Sembra corsa a due al momento. Una pista è quella di Elseid Hysaj, terzino sinistro del Napoli in scadenza di contratto. La seconda porta in Sudamerica e corrisponde al nome di Fabrizio Angileri del River Plate. La Lazio deve decidere.

LAZIO, QUESTIONE TERZINI - Come riporta la rassegna di Radiosei, per Hysaj questa dovrebbe trattarsi della settimana decisiva. Giovedì terminerà ufficialmente il suo contratto con il Napoli. Per lui si è ipotizzato un nuovo accordo con i biancocelesti di tre anni più uno a 1,6 milioni a stagione. Situazione diversa per l’argentino, 27 anni, che costa 7 milioni (il prezzo della clausola). Non vede l’ora di fare il grande salto in Europa. Si tratta su due fronti. Sarri aspetta: il terzino e i due attaccanti offensivi sono le priorità del mercato estivo.