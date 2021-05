Salernitana, la moglie di Lotito: "Club a mio figlio per 30 giorni, poi una nuova proprietà"

L'annuncio più importante sulla Salernitana è arrivato in questi minuti da Cristina Mezzaroma, la moglie di Lotito. La donna, arrivata all'Arechi poco prima delle 15, ha svelato: "La proprietà resterà a mio figlio per trenta giorni. Momenti difficili ma anche molto belli, restano i ricordi positivi. Sono orgogliosa di mio fratello, di mio marito e di mio figlio". Le parole di Cristina Mezzaroma, che ha anticipato l'arrivo della squadra, sono state riportate da SalernitanaNews.it: "Avevano promesso una cosa, l'hanno portata a termine raggiungendo un traguardo storico per la città di salerno che ha un posto nel mio cuore dal punto di vista umano. Gente solare, accogliere, e capace di far provare grandissime emozioni. Mi auguro che la nuova proprietà sappia amare e gestire questa società come ha fatto la mia famiglia".

Pubblicato 11/05/21

