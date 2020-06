Salernitana, Mezzaroma: "Soddisfatto per le scelte del Consiglio federale"

Il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato a UmbriaTv delle decisioni prese dal Consiglio federale: "Sono contento e soddisfatto per le scelte fatte dal Consiglio. Ero un po' preoccupato dalla proposta della Serie A sul blocco delle retrocessioni, ma è andata bene".

PROTOCOLLO - "Bisognerà seguire scrupolosamente il protocollo redatto dal governo e dal comitato tecnico scientifico. Le nostre strutture a Salerno sono ampie e spaziose, ci permettono di gestire un flusso consistente di persone. Abbiamo istituito anche una task-force che ci aiuterà a organizzare le trasferte e tutta la parte logistica. Nei prossimi due mesi servirà buon senso da parte di tutti e parecchi controlli. Nessuno si aspettava tutto questo, ma purtroppo è successo e ora bisogna ricominciare. Io vivo a Roma, ma frequento Salerno spesso. Mi sono ripromesso di andare e rimanerci per un bel po'".

SOSTITUZIONI E VENTURA - "Le cinque sostituzioni saranno importanti, ne beneficeranno le squadre che hanno una rosa ampia, ma è una regola che terrei anche dopo questo campionato. Ventura? L'ho sentito un paio di volte durante la quarantena. Ha una voglia matta di riprendere, così come anche i ragazzi. La nostra intenzione è continuare con lui, perché siamo soddisfatti del lavoro svolto".

TIFOSI - "Per quanto riguarda la questione stadi, giocare senza tifosi sarà una perdita per tutti. Una soluzione potrebbe essere quella di riaprire moderatamente le strutture. Ma non so se sarà possibile e non voglio creare false speranze o aspettative. Credo invece che ci sia la possibilità di far accedere agli impianti gli operatori dell’informazione, pur nell’osservanza delle normative vigenti".

LAZIO, PER MILINKOVIC ALLENAMENTO E SUPERGOL

LAZIO, IL PUNTO DI VISTA DI A.ANDERSON

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE