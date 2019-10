Salernitana, Ventura su Dziczek: "Tempo al tempo, ricordate Maksimovic?"

No, non è ancora il momento di Patryk Dziczek, centrocampista della Salernitana in prestito dalla Lazio. Parola di Gian Piero Ventura. Nella conferenza stampa prepartita del match contro il Frosisone di Nesta, il tecnico dei granata è stato nuovamente incalzato in merito alla situazione del polacco. “Perché non gioca?”, si chiedono in tanti a Salerno. I tifosi, infatti, fremono dall'idea di veder scendere in campo quello che per caratteristiche potrebbe essere un giocatore importantissimo nello scacchiere tattico dell'ex ct. Ma Ventura resiste, predica pazienza: "Ricordo che ai tempi del Torino acquistammo dalla Stella Rossa un giovane difensore che si chiamava Maksimovic. Si diceva fosse un calciatore molto interessante, ma dopo i primi sei mesi aveva collezionato zero presenze. Gli ho dato spazio solo nel momento in cui l'ho visto al 100%, e da quel giorno non l'ho mai tolto dalla formazione titolare. Oggi gioca nel Napoli e guadagna un discreto stipendio”. Il punto dove l'esperto allenatore vuole arrivare è chiaro: “Con questo voglio dire che ogni atleta deve saper aspettare il suo momento. Ci sono tante componenti da prendere in considerazione: bisogna abituarsi alle abitudini alimentari, al tipo di calcio, imparare la lingua e integrarsi nel gruppo. Se inserisco un giovane prematuramente e sbaglia la prima partita, lo perdo definitivamente per tutto l'anno. So che la gente freme per vedere all'opera qualcuno dei nostri giovani, ma diamo tempo al tempo", chiude Ventura.

