Sampdoria - Lazio, Audero: "Avversario ostico, lo studieremo nei dettagli"

L'esordio in campionato della Lazio a Marassi contro la Sampdoria è ormai alle porte. I microfoni di Sky Sport, in un'incursione a Bogliasco, hanno intercettato il portiere blucerchiato Emil Audero che ha parlato della partita di domenica: "La Lazio è un avversario complicato ma abbiamo voglia di fare bene, anche personalmente voglio ripetere la scorsa stagione. Stiamo preparando la sfida conbtro i biancocelesti nel modo giusto: adesso ci stiamo focalizzando su noi stessi e man mano che ci avvicineremo studieremo i dettagli dell'avversario. Come ha detto il mister però, ci interessa più preparare bene la nostra fase".

