Sassuolo, domenica con vista Lazio: ripresa fissata martedì

Il Sassuolo di De Zerbi è sceso in campo in mattinata per l’allenamento. La preparazione della sfida contro la Lazio avrà una sosta e riprenderà nel pomeriggio di martedì. Il comunicato sul sito ufficiale del club neroverde: “Allenamento mattutino quest'oggi per il Sassuolo Calcio: dopo il riscaldamento i neroverdi hanno disputato una partitella in famiglia con l'Under 18 di mister Pensalfini. In chiusura lavoro metabolico a secco. Lavoro differenziato per Berardi, Chiriches, Defrel, Ferrari, Pegolo e Rogerio. Domani mister De Zerbi ha concesso un giorno di riposo alla squadra. La ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio al Mapei Football Center”.

