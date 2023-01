Scontri tifosi Roma - Napoli: "Il Daspo non basta? Partite a porte chiuse"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Su gravissimi scontri tra tifosi della Roma e del Napoli avvenuti domenica all'Autogrill di Badia al Pino, è intervenuto ai microfoni di TgCom Felice Romano, segretario generale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia: "Abbiamo chiesto al ministro di valutare se ripristinare vecchie misure già esistenti, fino anche alle partite a porte chiuse. Il Daspo ha il suo valore, ma evidentemente non è sufficiente a fermare questa follia, mettendo a rischio la sicurezza di gente che ha tutto il diritto di mettersi, per esempio, in autostrada a viaggiare senza correre il rischio di vivere quel che è successo domenica. Chi delinque non percepisce l’intervento delle Forze di polizia come un’azione immediata e concreta".