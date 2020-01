Serie A, classifica marcatori: Ronaldo insegue Immobile

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Anno nuovo, ma stesso re dei marcatori. Ciro Immobile, dopo essere rimasto a secco in quattro gare, torna nel tabellino dei marcatori con una preziosa doppietta. Grazie al bomber di Torre Annunziata, la Lazio batte il Brescia in rimonta e conferma la terza posizione. Ciro sale a quota 19 in campionato e allunga sulla concorrenza, ricordando che le aquile devono anche recuperare il match con il Verona. Alle sue spalle sale Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta contro il Cagliari che lo ha portato a quota 13. E che gli ha permesso di scavalcare Lukaku (12), Joao Pedro (11) e Muriel (10). Le doppiette Belotti, giustiziere della Roma all'Olimpico, e Ilicic (al Parma) li fanno salire in sesta posizione a quota 9. Di seguito la top ten aggiornata e gli altri marcatori dei biancocelesti.

1) C. Immobile (Lazio) 19

2) C. Ronaldo (Juventus) 13

3) R. Lukaku (Inter) 12

4) Joao Pedro (Cagliari) 11

5) L. Muriel (Atalanta) 10

6) A. Belotti (Torino) 9

6) J. Ilicic (Atalanta) 9

8) D. Berardi (Sassuolo) 8

8) F. Caputo (Sassuolo) 8

8) L. Martinez (Inter) 8

6 gol: J. Correa (Lazio)

4 gol: F. Caicedo (Lazio)

3 gol: Luis Alberto (Lazio), S. Milinkovic-Savic (Lazio)

1 gol: F. Acerbi (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Radu (Lazio)

Pubblicato il 05/01 alle ore 14:45

