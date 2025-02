Serie A, classifiche a confronto: Napoli a +18, crolla il Monza. Mentre la Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In attesa del posticipo di questa sera e del recupero tra Bologna e Milan che andrà in scena il prossimo 26 febbraio, ecco il dato relativo al confronto tra la classifica attuale e quella di un anno fa. Nonostante le due ultime frenate, il Napoli viaggia con 18 punti in più rispetto allo scorso campionato e ha già superato il numero di punti con cui ha concluso la Serie A 2023/24.

Saldo ampiamente positivo per l'Atalanta di Gasperini, squadra tornata al successo con un roboante 0-5 sul campo dell'Hellas Verona: +8. Sta recuperando la Juventus di Thiago Motta: grazie al secondo successo di fila la squadra bianconera è passata nel giro di un paio di settimane da -16 a -10. Spicca il +8 dell'Udinese: la squadra di Runjaic decima in classifica ieri ha pareggiato con merito al Maradona sul campo della capolista Napoli. E la Lazio? La formazione di Baroni ha cinque punti in più rispetto a quelli che, nello stesso momento del campionato, aveva conquistato nella scorsa stagione.

Da segnalare il crollo del Monza. La quarta sconfitta di fila costerà la panchina a Salvatore Bocchetti, allenatore durato alla guida dei brianzoli solo sette partite: tredici i punti conquistati nelle prime 24 giornate, diciassette in meno rispetto alla scorsa stagione.

Napoli 55 punti (+18 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 24 partite di Serie A)

*Inter 51 (-9)

Atalanta 50 (+8)

Lazio 45 (+5)

Juventus 43 (-10)

*Fiorentina 42 (+8)

*Milan 38 (-11)

*Bologna 38 (-1)

Roma 34 (-4)

Udinese 30 (+8)

Torino 28 (-5)

Genoa 27 (-2)

Cagliari 24 (+6)

Lecce 24 (=)

Hellas Verona 23 (+4)

Como 22 (in Serie B)

Empoli 21 (=)

Parma 20 (in Serie B)

Venezia 16 (in Serie B)

Monza 13 (-17)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 23 giornate della Serie A 2023/24

