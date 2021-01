Serie A e non solo: oggi il recupero di Udinese-Atalanta, Juve e Napoli si giocano la Supercoppa

Sarà un'altra giornata di calcio quella di oggi che vedrà due match importanti. Alle 15:00 Udinese e Atalanta scenderanno in campo per il recupero del match di campionato rimandato a dicembre a causa della fitta nebbia. Questa sera invece verrà assegnata la Supercoppa italiana: a sfidarsi Juventus e Napoli nel match in programma alle 21:00 che si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

