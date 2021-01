Lazio, il KO di Luiz Felipe apre a riflessioni: si valuta reintegro di Vavro

Il KO di Luiz Felipe ha creato diversi problemi in casa Lazio, dove ora sono ore di riflessione. Il consulto ricevuto dal brasiliano in Germania ha dato esiti non di certo positivi. Lo stop potrebbe infatti essere più lungo del previsto, al centrale brasiliano sarebbe stata consigliata addirittura un'operazione alla caviglia destra che lo tormenta da settembre, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Ormai Luiz Felipe è dolorante da mesi per un'edema osseo permanente, per questo si sta ragionando. Un'operazione alla caviglia comporterebbe la fine anticipata del suo campionato, procedere con una terapia conservativa fino a giugno invece, gli darebbe la possibilità di operarsi in estate e di completare la stagione, seppur con la poca continuità di presenze avuta finora.

VAVRO - Lo stop di Luiz Felipe non è quindi ancora quantificato con precisione. Anche in caso si decidesse di rinviare l'operazione, il centrale salterebbe Parma, Sassuolo e probabilmente anche Atalanta. Per la trasferta di Bergamo potrebbero essere fatte delle valutazioni, ma non è detto che riesca a scendere in campo. Per questo la società starebbe pensando a un possibile reintegro di Denis Vavro. In Coppa Italia può essere usato tranquillamente, in campionato invece è necessario l'inserimento in lista. La Lazio ci sta riflettendo, il giocatore rimane in uscita e non ci sono possibilità che Inzaghi possa riconsiderarlo nel suo progetto. Sarebbe una soluzione d'emergenza, in attesa di uno squillo dal mercato.

