Roma, eliminazione dopo un 3-0 subito contro la Lazio: il precedente

Incubo per la Roma. Venerdì la sconfitta per 3-0 con umiliazione nel derby contro la Lazio, ieri sera l'eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi contro lo Spezia con un 4-2 sul campo e la sconfitta a tavolino per aver effettuato la sesta sostituzione. La combinazione di eventi però non è una novità. Già due stagioni fa, sempre in cinque giorni, arrivò un 3-0 nel derby e un'eliminazione, in quel caso dalla Champions League: il 1 marzo 2019 i biancocelesti asfaltarono i giallorossi con gol di Caicedo, Immobile e Cataldi, mentre il 5 marzo la squadra di Di Francesco perse 3-1 in casa del Porto e salutò l'Europa. Allora gli strascichi furono pesantissimi e dopo il ko di Oporto vennero licenziati Di Francesco e il ds Monchi.