Serie A, i giocatori che hanno subito più falli: c'è un biancoceleste

Curiosa statistica stilata da Sky che riguarda i calciatori più "colpiti" in queste prime sette giornate del campionato italiano. La speciale classifica riguarda quindi quei giocatori che hanno subiro il maggior numero di falli. Al primo posto c'è l'attaccante del Torino Belotti con 29 falli subiti, secondo posto per De Paul dell'Udinese con 27 e medaglia di bronzo per Zaccagni del Verona con 24. In classifica c'è anche il Tucu Correa che occupa il quattordicesimo posto con 15 falli subiti ma in sei presenze e non in sette.

La classifica completa:

Belotti (Torino) 29 falli in 7 presenze

De Paul (Udinese) 27 falli in 7 presenze

Zaccagni (Verona) 24 falli in 7 presenze

Messias (Crotone) 22 falli in 7 presenze

Ribery (Fiorentina) 20 falli in 5 presenze

Pedro (Roma): 18 falli in 7 presenze

Bennacer (Milan): 17 falli in 7 presenze

Pandev (Genoa): 17 falli in 7 presenze

Schiattarella (Benevento): 17 falli in 7 presenze

Cuadrado (Juventus): 16 falli in 6 presenze

Theo Hernandez (Milan): 16 falli in 7 presenze

Joao Pedro (Cagliari: 16 falli in 7 presenze

Kucka (Parma): 16 falli in 7 presenze

Caprari (Benevento): 15 falli in 6 presenze

Cigarini (Crotone): 15 falli in 6 presenze

Correa (Lazio): 15 falli in 6 presenze

Gomez (Atalanta): 15 falli in 7 presenze

Nandez (Cagliari): 15 falli in 7 presenze

Rog (Cagliari): 15 falli in 7 presenze

Berardi (Sassuolo): 14 falli in 6 presenze

Lozano (Napoli): 14 falli in 6 presenze

Castrovilli (Fiorentina): 14 falli in 7 presenze

