SONDAGGIO - Lazio - Juventus, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO - C'erano pochi dubbi a riguardo. Con il 59,51% dei vostri voti infatti, Felipe Caicedo è stato eletto migliore in campo nel match con la Juventus. Al secondo posto, con il 13,21%, si piazza Joaquin Correa, che con la sua serpentina ha dato il via all'azione del prezioso gol allo scadere. Medaglia di bronzo infine, per Akpa Akpro, con l'8,17% dei vostri voti.

Altra gioia nel recupero per la Lazio. Ancora Caicedo, è lui a riprendere la Juventus. I biancocelesti rispondono sul campo alle polemiche della vigilia. Ora è arrivato il momento di scegliere il migliore in campo, vota il tuo preferito tra i biancocelesti.

CLICCA QUI PER VOTARE