Serie A, la Lazio tra i 5 migliori attacchi degli ultimi 10 anni: il dato

Palla all'attacco e s'abbracciamo. La si potrebbe anche reinterpretare così, questa massima. Perché la Lazio, come riporta Opta, ha il quarto miglior reparto offensivo dell'ultimo decennio. Sono 625 i gol segnati dai biancocelesti in questa decade di Serie A. Una statistica certamente moltiplicata dalle stagioni dell'era Inzaghi (89 gol solo nel 2017/18, record di reti in un solo campionato ndr). Dietro alla Lazio chiude la top 5 l'Inter con 623 marcature, mentre il podio è costituito da: Napoli (721), Juventus (712) e Roma (687). E anche in questa stagione, nonostante una partita in meno, i biancocelesti sono arrivati alle vacanze natalizie con il secondo miglior attacco della Serie A. L'obiettivo sarà quello di battere il record di due stagioni fa, alzare l'asticella e dirigersi a suon di gol in Champions League. L'attacco, ormai, è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della truppa di Inzaghi.

