Serie A, nasce l'idea spareggio per assegnare lo Scudetto: i dettagli

Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 14 Agosto, quasi dieci giorni in anticipo rispetto al solito, con il calendario che sarà svelato già dal 24 Giugno. L'interruzione tra metà Novembre e Dicembre, a causa del Mondiale in Qatar, ha portato la Lega ad anticipare le date, ma questa potrebbe non essere l'unica novità del campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, infatti, la volontà sarebbe quella di chiedere alla FIGC una deroga per poter giocare uno spareggio valido per assegnare lo Scudetto. Questa idea comprenderebbe solamente le squadre in lotta per il campionato, più precisamente quelle che, arrivate alla termine dell'ultima giornata, saranno a pari punti. Si tratterebbe di una vera e propria finale Scudetto, una partita decisiva per assegnare il tricolore. L'arrivo a pari punti dei club contendenti è un evento raro, ma non per questo impossibile (come dimostrato da Milan e Inter in questa stagione, arrivate a 2 punti di distanza) e che fino ad oggi si è risolto in base al criterio degli scontri diretti. Se l'idea dovesse diventare realtà, si tratterebbe di una rivoluzione non di poco conto e che, per certi versi, potrebbe aggiungere più fascino alla lotta Scudetto.